gianluca bertolizio
McGill University
Montreal, Canada
Specialty Chief Editor
Pediatric Anesthesiology
Department of Women's and Children's Health, School of Medicine and Surgery, University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Pediatric Anesthesiology
Columbia University
New York City, United States
Associate Editor
Pediatric Anesthesiology
University Medical Center Hamburg-Eppendorf
Hamburg, Germany
Associate Editor
Pediatric Anesthesiology
Saitama Children's Medical Center
Saitama, Japan
Associate Editor
Pediatric Anesthesiology
Cleveland Clinic Abu Dhabi
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Pediatric Anesthesiology
IRCCS AOU of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Pediatric Anesthesiology
School of Medicine, Indiana University Bloomington
Indianapolis, United States
Associate Editor
Pediatric Anesthesiology
Agostino Gemelli University Polyclinic (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Pediatric Anesthesiology
AORN Santobono-Pausilipon
Naples, Italy
Associate Editor
Pediatric Anesthesiology