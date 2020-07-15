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Scientific Machine Learning and Data-Driven Modeling for Multiphysics Transport Phenomena and Heat Transfer
- Dr. Amit Kumar Gupta
- Carlos M M. Travieso-Gonzalez
- Priya Mathur
- Ibrahim Alade
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