joao l saraiva
CCMAR - Centro de Ciências do Mar
Faro, Portugal
Specialty Chief Editor
Welfare in Aquaculture
University of Environment and Sustainable Development
Somanya, Ghana
Associate Editor
Welfare in Aquaculture
Sao Paulo State University - UNESP
Sao Jose do Rio Preto, Brazil
Associate Editor
Welfare in Aquaculture
Universidade Federal de Jataí
Jataí, Brazil
Associate Editor
Welfare in Aquaculture
Yellow Sea Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences (CAFS)
Qingdao, China
Associate Editor
Welfare in Aquaculture
FishEthoGroup Association
Faro, Portugal
Associate Editor
Welfare in Aquaculture
Research Centre for Experimental Marine Biology & Biotechnology, University of the Basque Country
Plentzia, Spain
Associate Editor
Welfare in Aquaculture
Central Institute of Brackishwater Aquaculture (ICAR)
Chennai, India
Associate Editor
Welfare in Aquaculture
Nutrition, Métabolisme, Aquaculture, INRA Centre Bordeaux-Aquitaine
St Pée-sur-Nivelle, France
Associate Editor
Welfare in Aquaculture