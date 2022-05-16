sean j blamires
University of New South Wales
Kensington, Australia
Specialty Chief Editor
Silk and Biomaterials
Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología (CONAHCYT)
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Silk and Biomaterials
University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Silk and Biomaterials
Félix Houphouët-Boigny National Polytechnic Institute
Yamoussoukro, Côte d'Ivoire
Associate Editor
Silk and Biomaterials
Dalhousie University
Halifax, Canada
Associate Editor
Silk and Biomaterials
Arizona State University
Tempe, United States
Associate Editor
Silk and Biomaterials