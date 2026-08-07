Correction
Published on 07 Aug 2026
Correction: Cross-linguistic patterns of cognitive biases in large language models: a comparative study in English, Hebrew, and Russian
in Computational Linguistics and Natural Language Processing
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Correction
Published on 07 Aug 2026
in Computational Linguistics and Natural Language Processing
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Computational Linguistics and Natural Language Processing
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Computational Linguistics and Natural Language Processing
Original Research
Published on 28 Jul 2026
in Computational Linguistics and Natural Language Processing
Original Research
Published on 27 Jul 2026
in Computational Linguistics and Natural Language Processing
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Computational Linguistics and Natural Language Processing
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Computational Linguistics and Natural Language Processing
Original Research
Published on 06 Jul 2026
in Computational Linguistics and Natural Language Processing
Conceptual Analysis
Accepted on 03 Jul 2026
in Language and Computation
Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Computational Linguistics and Natural Language Processing
Original Research
Published on 17 Jun 2026
in Computational Linguistics and Natural Language Processing
Original Research
Published on 15 Jun 2026
in Computational Linguistics and Natural Language Processing
Original Research
Published on 03 Jun 2026
in Computational Linguistics and Natural Language Processing
Original Research
Published on 01 Jun 2026
in Language and Computation
Original Research
Published on 08 May 2026
in Language and Computation
Brief Research Report
Published on 12 Dec 2025
in Language and Computation
Original Research
Published on 05 Dec 2025
in Computational Linguistics and Natural Language Processing
Original Research
Published on 13 Nov 2025
in Language and Computation
Original Research
Published on 13 Nov 2025
in Language and Computation
Original Research
Published on 20 Aug 2025
in Language and Computation
Review
Published on 11 Aug 2025
in Language and Computation
Original Research
Published on 06 Aug 2025
in Language and Computation
Original Research
Published on 24 Jul 2025
in Language and Computation
Correction
Published on 03 Jul 2025
in Language and Computation