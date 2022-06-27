alberto barrón-cedeño
University of Bologna
Bologna, Italy
Specialty Chief Editor
Computational Linguistics and Natural Language Processing
Carnegie Mellon University
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Computational Linguistics and Natural Language Processing
Northeastern University
Boston, United States
Associate Editor
Computational Linguistics and Natural Language Processing
Ghent University
Ghent, Belgium
Associate Editor
Computational Linguistics and Natural Language Processing
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Computational Linguistics and Natural Language Processing
University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
Associate Editor
Computational Linguistics and Natural Language Processing
Baidu (United States)
Sunnyvale, United States
Associate Editor
Computational Linguistics and Natural Language Processing
Istituto di Linguistica Computazionale Antonio Zampolli Consiglio Nazionale delle Ricerche
Pisa, Italy
Associate Editor
Computational Linguistics and Natural Language Processing
Stockholm University
Stockholm, Sweden
Associate Editor
Computational Linguistics and Natural Language Processing
Qatar Computing Research Institute
Doha, Qatar
Associate Editor
Computational Linguistics and Natural Language Processing
Izmir Kâtip Çelebi University
Çigli, Türkiye
Associate Editor
Computational Linguistics and Natural Language Processing
Yale University
New Haven, United States
Associate Editor
Computational Linguistics and Natural Language Processing
University of Franche-Comté
Besançon, France
Associate Editor
Computational Linguistics and Natural Language Processing
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Associate Editor
Computational Linguistics and Natural Language Processing
University College Dublin
Dublin, Ireland
Associate Editor
Computational Linguistics and Natural Language Processing