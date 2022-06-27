jiliang tang
Michigan State University
East Lansing, United States
Specialty Chief Editor
Network Science and Graph Data
Osnabrück University
Osnabrück, Germany
Associate Editor
Network Science and Graph Data
Southwest University
Chongqing, China
Associate Editor
Network Science and Graph Data
Indian Institute of Technology Kharagpur
Kharagpur, India
Associate Editor
Network Science and Graph Data
Jackson Laboratory
Bar Harbor, United States
Associate Editor
Network Science and Graph Data
Center for Risk Management and Insurance, McCombs School of Business, The University of Texas at Austin
Austin, United States
Associate Editor
Network Science and Graph Data
IT University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Network Science and Graph Data
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Associate Editor
Network Science and Graph Data
University of Calabria
Cosenza, Italy
Associate Editor
Network Science and Graph Data
University of Bergamo
Bergamo, Italy
Associate Editor
Network Science and Graph Data
Faculty of Science and Technology, Moulay Ismail University
Errachidia, Morocco
Associate Editor
Network Science and Graph Data
University of Granada
Granada, Spain
Associate Editor
Network Science and Graph Data
Cardiff Metropolitan University
Cardiff, United Kingdom
Associate Editor
Network Science and Graph Data
Lille University of Science and Technology
Villeneuve-d'Ascq, France
Associate Editor
Network Science and Graph Data
University of Notre Dame
Notre Dame, United States
Associate Editor
Network Science and Graph Data
Wrocław University of Science and Technology
Wrocław, Poland
Associate Editor
Network Science and Graph Data