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articles

Systematic Review

Accepted on 28 Sep 2026

Sensor-Integrated Industrial Exoskeletons for Ergonomic Risk Reduction: A Systematic Review of Biomechanical Outcomes and Intelligent Control Systems

in Biomechanics

  • Rusber Alberto Risco-Ojeda
  • Cesar Moreno Rojo
  • Ruben Adrián Figueroa-León
  • Saúl Ricardo Chuqui-Diestra
  • Juan Carlos Ponce-Ramirez
  • Edgar Virgilio Bedoya-Justo
  • Nelver Javier Escalante-Espinoza
  • Wendy Akemmy Castañeda-Rodríguez
  • Abel José Rodríguez-Yparraguirre
  • Carlos Diego Rodríguez-Yparraguirre
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology