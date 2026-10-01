Frontiers in Bioengineering and Biotechnology

Review
Published on 01 Oct 2026
Biomechanics of knee osteoarthritis from local knee loading to whole kinetic chain imbalance: a narrative review
in Musculoskeletal, Movement and Assistive Biomechanics
- 330 views
Review
Published on 01 Oct 2026
in Musculoskeletal, Movement and Assistive Biomechanics
Original Research
Accepted on 30 Sep 2026
in Musculoskeletal, Movement and Assistive Biomechanics
Original Research
Accepted on 30 Sep 2026
in Musculoskeletal, Movement and Assistive Biomechanics
Original Research
Accepted on 30 Sep 2026
in Musculoskeletal, Movement and Assistive Biomechanic
Original Research
Accepted on 30 Sep 2026
in Musculoskeletal, Movement and Assistive Biomechanic
Original Research
Accepted on 30 Sep 2026
in Musculoskeletal, Movement and Assistive Biomechanic
Original Research
Published on 30 Sep 2026
in Musculoskeletal, Movement and Assistive Biomechanic
Review
Published on 30 Sep 2026
in Musculoskeletal, Movement and Assistive Biomechanics
Original Research
Published on 30 Sep 2026
in Musculoskeletal, Movement and Assistive Biomechanic
Original Research
Published on 30 Sep 2026
in Musculoskeletal, Movement and Assistive Biomechanics
Original Research
Published on 30 Sep 2026
in Musculoskeletal, Movement and Assistive Biomechanic
Original Research
Accepted on 29 Sep 2026
in Biomechanics
Original Research
Published on 29 Sep 2026
in Biomechanics
Original Research
Published on 29 Sep 2026
in Biomechanics
Original Research
Published on 29 Sep 2026
in Biomechanics
Original Research
Accepted on 28 Sep 2026
in Biomechanics
Original Research
Accepted on 28 Sep 2026
in Biomechanics
Hypothesis and Theory
Accepted on 28 Sep 2026
in Biomechanics
Review
Accepted on 28 Sep 2026
in Biomechanics
Original Research
Accepted on 28 Sep 2026
in Biomechanics
Original Research
Accepted on 28 Sep 2026
in Biomechanics
Original Research
Accepted on 28 Sep 2026
in Musculoskeletal, Movement and Assistive Biomechanic
Original Research
Accepted on 28 Sep 2026
in Musculoskeletal, Movement and Assistive Biomechanic
Systematic Review
Accepted on 28 Sep 2026
in Biomechanics