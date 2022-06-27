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Advances in Biomechanical Modelling: From Characterisation to Clinical Applications
- Shubham Gupta
- Subrata Mondal
- Prolay Das
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