zhiyong li
Queensland University of Technology
Brisbane, Australia
Specialty Chief Editor
Tissue, Cellular, and Organ Biomechanics
University at Buffalo
Buffalo, United States
Associate Editor
Tissue, Cellular, and Organ Biomechanics
Queensland University of Technology School of Mathematical Sciences
Brisbane, Australia
Associate Editor
Tissue, Cellular, and Organ Biomechanics
University of Nevada, Reno
Reno, United States
Associate Editor
Tissue, Cellular, and Organ Biomechanics
Department of Orthopedics, First Affiliated Hospital of Dalian Medical University
Dalian, China
Associate Editor
Tissue, Cellular, and Organ Biomechanics
Department of Mechanical Engineering, University of La Rioja
Logroño, Spain
Associate Editor
Tissue, Cellular, and Organ Biomechanics
Durban University of Technology
Durban, South Africa
Associate Editor
Tissue, Cellular, and Organ Biomechanics
Louisiana State University
Baton Rouge, United States
Associate Editor
Tissue, Cellular, and Organ Biomechanics
Institute of Bioengineering and Biosciences, Higher Technical Institute, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Tissue, Cellular, and Organ Biomechanics
University of Georgia
Athens, United States
Associate Editor
Tissue, Cellular, and Organ Biomechanics
Zhejiang University
Hangzhou, China
Associate Editor
Tissue, Cellular, and Organ Biomechanics