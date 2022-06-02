serguei v drovetski
Eastern Ecological Science Center, United States Geological Survey (USGS)
Laurel, United States
Specialty Chief Editor
Bird Disease and Zoonosis
University of Oklahoma
Norman, United States
Associate Editor
Bird Disease and Zoonosis
Field Museum
Chicago, United States
Associate Editor
Bird Disease and Zoonosis
National Autonomus University of Mexico, Faculty of Veterinary Medicine
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Bird Disease and Zoonosis
Guangxi University for Nationalities
Nanning, China
Associate Editor
Bird Disease and Zoonosis
Independent
Puerto Ayora, Ecuador
Associate Editor
Bird Disease and Zoonosis
Mississippi State University
Starkville, United States
Associate Editor
Bird Disease and Zoonosis
Agricultural Research Council, Animal Production Institute, South Africa
Irene, South Africa
Associate Editor
Bird Disease and Zoonosis
Universitat Zurich, Vetsuisse, Section of Poultry and Rabbit Diseases
Zurich, Switzerland
Associate Editor
Bird Disease and Zoonosis