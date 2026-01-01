azrul a. mutalib
National University of Malaysia
Bangi, Malaysia
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Structural Engineering and Design
National University of Malaysia
Bangi, Malaysia
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Structural Engineering and Design
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
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Structural Engineering and Design
Süleyman Demirel University
Isparta, Türkiye
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Structural Engineering and Design
Jordan University of Science and Technology
Irbid, Jordan
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Structural Engineering and Design
University of Biskra
Biskra, Algeria
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Structural Engineering and Design
University of Sistan and Baluchestan
Zahedan, Iran
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Structural Engineering and Design
University College London
London, United Kingdom
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Structural Engineering and Design
Swansea University
Swansea, United Kingdom
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Structural Engineering and Design
Indian Institute of Technology Dhanbad
Dhanbad, India
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Structural Engineering and Design
Niğde Ömer Halisdemir University
Niğde, Türkiye
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Structural Engineering and Design
ETH Zürich
Zurich, Switzerland
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Structural Engineering and Design
University of Engineering and Technology, Taxila
Taxila, Pakistan
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Structural Engineering and Design
Curtin University
Perth, Australia
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Structural Engineering and Design
Akdeniz University
Antalya, Türkiye
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Structural Engineering and Design
Jordan University of Science and Technology
Irbid, Jordan
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Structural Engineering and Design
Qatar University
Doha, Qatar
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Structural Engineering and Design