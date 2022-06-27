yousef abu kwaik
University of Louisville
Louisville, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology
Sidra Medicine
Doha, Qatar
Specialty Chief Editor
Extra-intestinal Microbiome
The Ohio State University
Columbus, United States
Specialty Chief Editor
Adaptive & Innate Immunity in Infection
American University of Beirut
Beirut, Lebanon
Specialty Chief Editor
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
Département de Microbiologie, Institut Pasteur
Paris, France
Specialty Chief Editor
Biofilms
Yonsei University
Seoul, Republic of Korea
Specialty Chief Editor
Fungal Pathogenesis
University of Wisconsin-Madison
Madison, United States
Specialty Chief Editor
Virus and Host
University of Rennes
Rennes, France
Specialty Chief Editor
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
University of Nebraska Medical Center
Omaha, United States
Specialty Chief Editor
Bacteria and Host
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
Paris, France
Specialty Chief Editor
Intestinal Microbiome
Vallabhbhai Patel Chest Institute, University of Delhi
New Delhi, India
Specialty Chief Editor
Fungal Pathogenesis
Agri-Food and Biosciences Institute
Belfast, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Veterinary and Zoonotic Infection
Belfast
Belfast, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Veterinary and Zoonotic Infection
Deakin University
Geelong, Australia
Specialty Chief Editor
Parasite and Host
Morehouse School of Medicine
Atlanta, United States
Specialty Chief Editor
Microbial Vaccines
Nanyang Technological University
Singapore, Singapore
Specialty Chief Editor
Molecular Bacterial Pathogenesis