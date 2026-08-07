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Senior diabetic man is having a check up at home from a district nurse. She is checking his blood glucose levels. ; Shutterstock ID 1306769086; purchase_order:Bynder Library; job:; client:; other:

    Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare

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