Submit your research
Start your submission and get more impact for your research by publishing with us.
Start your submission and get more impact for your research by publishing with us.
Ready to publish? Check out our author guidelines for everything you need to know about submission, from choosing a journal and section to preparing your manuscript.
Reviewing a manuscript? See our editorial guidelines for everything you need to know about Frontiers’ peer review process.
Our rigorous, transparent peer review process combines expert review and constructive dialogue to strengthen your manuscript.
Article processing charges (APCs) apply to articles that are accepted for publication by our external editors, following rigorous peer review.
University of Palermo
Palermo, Italy
Field Chief Editor
Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare
Cleveland Clinic Abu Dhabi
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Specialty Chief Editor
Diabetes Cardiovascular Complications
Università telematica San Raffaele
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Diabetes Inequalities
University of Bologna
Bologna, Italy
Specialty Chief Editor
Diabetes Nutrition and Dietetics