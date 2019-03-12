pg schrader
University of Nevada, Las Vegas
Las Vegas, United States
Specialty Chief Editor
Learning Innovations and Digital Transformation
University of Nevada, Las Vegas
Las Vegas, United States
Specialty Chief Editor
Learning Innovations and Digital Transformation
University of Cyprus
Nicosia, Cyprus
Associate Editor
Learning Innovations and Digital Transformation
Taylor's University
Subang Jaya, Malaysia
Associate Editor
Learning Innovations and Digital Transformation
University of Alicante
Alicante, Spain
Associate Editor
Learning Innovations and Digital Transformation