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Trent University
Peterborough, Canada
Specialty Chief Editor
Long-Term Field Monitoring
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Long-Term Field Monitoring
State University of Montes Claros
Montes Claros, Brazil
Associate Editor
Long-Term Field Monitoring
Universidad de Buenos Aires Departamento de Ecología, Genética y Evolución
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Long-Term Field Monitoring