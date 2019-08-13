dennis murray
Trent University
Peterborough, Canada
Specialty Chief Editor
Long-Term Field Monitoring
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Long-Term Field Monitoring
State University of Montes Claros
Montes Claros, Brazil
Associate Editor
Long-Term Field Monitoring
Universidad de Buenos Aires Departamento de Ecología, Genética y Evolución
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Long-Term Field Monitoring
Senda territorial
Madrid, Spain
Associate Editor
Long-Term Field Monitoring
University of Latvia
Riga, Latvia
Associate Editor
Long-Term Field Monitoring
eDNAtec Inc
St. John's, Canada
Associate Editor
Long-Term Field Monitoring
University of California, Santa Barbara
Santa Barbara, United States
Associate Editor
Long-Term Field Monitoring
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Instituto Politécnico Nacional
La Paz, BCS, Mexico
Associate Editor
Long-Term Field Monitoring
University of Jaén
Jaén, Spain
Associate Editor
Long-Term Field Monitoring
Zhejiang Agriculture and Forestry University
Hangzhou, China
Associate Editor
Long-Term Field Monitoring