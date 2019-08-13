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Applications of Geochemistry to the Study of the Fossil Record: Paleoecological and Paleoenvironmental Perspectives
- Francisco Sanchez Beristain
- Alejandro Hiram Marín-Leyva
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