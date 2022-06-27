elisabeth bjørnestad
Oslo Metropolitan University
Oslo, Norway
Community Reviewer
Early Childhood Education
Oslo Metropolitan University
Oslo, Norway
Community Reviewer
Early Childhood Education
University College London
London, United Kingdom
Community Reviewer
Early Childhood Education
University College London
London, United Kingdom
Community Reviewer
Early Childhood Education
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Community Reviewer
Early Childhood Education
University College London
London, United Kingdom
Community Reviewer
Early Childhood Education
Department of Learning & Leadership, UCL Institute of Education
London, United Kingdom
Community Reviewer
Early Childhood Education
University of the Arts London
London, United Kingdom
Community Reviewer
Early Childhood Education
University of Oslo
Oslo, Norway
Community Reviewer
Early Childhood Education
BI Norwegian Business School
Oslo, Norway
Community Reviewer
Early Childhood Education
Australian Council for Educational Research
Brisbane, Australia
Community Reviewer
Early Childhood Education
Central Michigan University
Mount Pleasant, United States
Community Reviewer
Early Childhood Education
Murdoch Childrens Research Institute, Royal Children's Hospital
Melbourne, Australia
Community Reviewer
Early Childhood Education
RMIT University
Melbourne, Australia
Community Reviewer
Early Childhood Education
University College London
London, United Kingdom
Community Reviewer
Early Childhood Education
Center for Child and Adolescent Mental Health, Eastern and Southern Norway
Oslo, Norway
Community Reviewer
Early Childhood Education
Beijing Normal University
Beijing, China
Community Reviewer
Early Childhood Education