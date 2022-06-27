patricia eadie
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Specialty Chief Editor
Early Childhood Education
Bethlehem University
Bethlehem, Palestine
Associate Editor
Early Childhood Education
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Early Childhood Education
Anglia Ruskin University
Chelmsford, United Kingdom
Associate Editor
Early Childhood Education
BI Norwegian Business School
Oslo, Norway
Associate Editor
Early Childhood Education
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
Associate Editor
Early Childhood Education
Murdoch Childrens Research Institute, Royal Children's Hospital
Melbourne, Australia
Associate Editor
Early Childhood Education
Montclair State University
Montclair, United States
Associate Editor
Early Childhood Education
Escola Superior de Educação - Politécnico de Coimbra
Coimbra, Portugal
Associate Editor
Early Childhood Education
The Education University of Hong Kong
Tai Po, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Early Childhood Education