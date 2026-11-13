Original Research
Published on 13 Nov 2026
GenAI adoption in HEIs as a curriculum and pedagogical practice: a case study
in Learning Innovations and Digital Transformation
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Original Research
Published on 13 Nov 2026
in Learning Innovations and Digital Transformation
Original Research
Published on 12 Nov 2026
in Digital Learning Innovations
Original Research
Published on 12 Nov 2026
in Digital Learning Innovations
Mini Review
Published on 11 Nov 2026
in Digital Learning Innovations
Methods
Accepted on 10 Nov 2026
in Digital Learning Innovations
Original Research
Accepted on 10 Nov 2026
in Digital Learning Innovations
Editorial
Published on 10 Nov 2026
in Digital Learning Innovations
Original Research
Accepted on 09 Nov 2026
in Digital Learning Innovations
Original Research
Accepted on 09 Nov 2026
in Digital Learning Innovations
Original Research
Published on 09 Nov 2026
in Digital Learning Innovations
Original Research
Published on 09 Nov 2026
in Digital Learning Innovations
Systematic Review
Published on 06 Nov 2026
in Digital Learning Innovations
Conceptual Analysis
Published on 06 Nov 2026
in Digital Learning Innovations
Original Research
Published on 05 Nov 2026
in Digital Learning Innovations
Original Research
Published on 04 Nov 2026
in Digital Learning Innovations
Review
Accepted on 03 Nov 2026
in Digital Learning Innovations
Original Research
Accepted on 30 Oct 2026
in Digital Learning Innovations
Original Research
Accepted on 30 Oct 2026
in Learning Innovations and Digital Transformation
Original Research
Accepted on 30 Oct 2026
in Digital Learning Innovations
Hypothesis and Theory
Accepted on 30 Oct 2026
in Digital Learning Innovations
Original Research
Published on 30 Oct 2026
in Digital Learning Innovations
Original Research
Accepted on 28 Oct 2026
in Digital Learning Innovations
Original Research
Published on 28 Oct 2026
in Digital Learning Innovations
Systematic Review
Published on 28 Oct 2026
in Digital Learning Innovations