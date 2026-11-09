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Original Research

Published on 04 Nov 2026

Knowledge, perceptions, attitudes, and practices regarding artificial intelligence among Paraguayan medical students: a multicenter cross-sectional study

in Digital Education

  • Telmo Raul Aveiro-Róbalo
  • Juan Manuel Invernizzi Prats
  • Antonio Miguel Ruiz Díaz Oviedo
  • Amanda Silvana Silvana Parri Contini
  • Laura Soledad Samudio Sanchez
  • Milka Araujo Benítez
  • Arami Ortellado González
  • Raquel Tejada Fernández
  • María Victoria Benitez Pérez
  • Anapaula Thaís Giménez
Frontiers in Education
doi 10.3389/feduc.2026.1908486
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