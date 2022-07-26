raffaele siano
Laboratoire Pelagos, Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER)
Centre de Bretagne, France
Specialty Chief Editor
Eukaryotic Microbial Ecology
Bournemouth University
Poole, United Kingdom
Associate Editor
Eukaryotic Microbial Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden
Associate Editor
Eukaryotic Microbial Ecology
Institute of Marine Science and Limnology, National Autonomous University of Mexico
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Eukaryotic Microbial Ecology
Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre
Frankfurt (Main), Germany
Associate Editor
Eukaryotic Microbial Ecology
Norwegian Institute for Nature Research (NINA)
Trondheim, Norway
Associate Editor
Eukaryotic Microbial Ecology
Department of Biology, Faculty of Science, University of Zagreb
Zagreb, Croatia
Associate Editor
Eukaryotic Microbial Ecology
University of Camerino
Camerino, Italy
Associate Editor
Eukaryotic Microbial Ecology
Rudjer Boskovic Institute
Zagreb, Croatia
Associate Editor
Eukaryotic Microbial Ecology
Centro de Ciências Naturais e Humanas, Universidade Federal do ABC
Santo André, Brazil
Associate Editor
Eukaryotic Microbial Ecology
Xiamen University
Xiamen, China
Associate Editor
Eukaryotic Microbial Ecology
Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC)
Yokosuka, Japan
Associate Editor
Eukaryotic Microbial Ecology