kong shun ah-hen
Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias
Valdivia, Chile
Community Reviewer
AI and Food Modeling
Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias
Valdivia, Chile
Community Reviewer
AI and Food Modeling
University of Florida
Gainesville, United States
Community Reviewer
AI and Food Modeling
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del Plata
Mar del Plata, Argentina
Community Reviewer
AI and Food Modeling
National Food Institute, Technical University of Denmark
Kgs Lyngby, Denmark
Community Reviewer
AI and Food Modeling
Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences
Freising, Germany
Community Reviewer
AI and Food Modeling
Technical University of Munich
Munich, Germany
Community Reviewer
AI and Food Modeling
Nestlé Research Center
Lausanne, Switzerland
Community Reviewer
AI and Food Modeling
Federico Santa María Technical University
Valparaíso, Chile
Community Reviewer
AI and Food Modeling
Punjab Agricultural University
Ludhiana, India
Community Reviewer
AI and Food Modeling
Faculty of Natural Sciences, University of Hohenheim
Stuttgart, Germany
Community Reviewer
AI and Food Modeling
National University of Villa María
Villa María, Argentina
Community Reviewer
AI and Food Modeling
Tokyo University of Marine Science and Technology
Minato, Japan
Community Reviewer
AI and Food Modeling
University of Massachusetts Amherst
Amherst, United States
Community Reviewer
AI and Food Modeling
University of Erlangen Nuremberg
Erlangen, Germany
Community Reviewer
AI and Food Modeling
Gachon University
Seongnam, Republic of Korea
Community Reviewer
AI and Food Modeling
Stellenbosch University
Stellenbosch, South Africa
Community Reviewer
AI and Food Modeling