cornelia rauh
Technical University of Berlin
Berlin, Germany
Specialty Chief Editor
AI and Food Modeling
Purdue University
West Lafayette, United States
Associate Editor
AI and Food Modeling
F. D. Ovcharenko Institute of Biocolloidal Chemistry, National Academy of Sciences of Ukraine
Kyiv, Ukraine
Associate Editor
AI and Food Modeling
University of Chile
Santiago, Chile
Associate Editor
AI and Food Modeling
AgroParisTech
Paris, France
Associate Editor
AI and Food Modeling
KU Leuven
Leuven, Belgium
Associate Editor
AI and Food Modeling