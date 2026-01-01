festenstein, richard
Imperial College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Genome Architecture and Epigenetic Memory
University of Wisconsin-Madison
Madison, United States
Associate Editor
Genome Architecture and Epigenetic Memory
University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom
Associate Editor
Genome Architecture and Epigenetic Memory
University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Genome Architecture and Epigenetic Memory
University of Texas MD Anderson Cancer Center
Houston, United States
Associate Editor
Genome Architecture and Epigenetic Memory
Children's Cancer Institute Australia
Randwick, Australia
Associate Editor
Genome Architecture and Epigenetic Memory
University of Adelaide
Adelaide, Australia
Associate Editor
Genome Architecture and Epigenetic Memory
University of Ottawa
Ottawa, Canada
Associate Editor
Genome Architecture and Epigenetic Memory
Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Genome Architecture and Epigenetic Memory
University of Bucharest
Bucharest, Romania
Associate Editor
Genome Architecture and Epigenetic Memory
The University of Chicago
Chicago, United States
Associate Editor
Genome Architecture and Epigenetic Memory
Sevilla University
Seville, Spain
Associate Editor
Genome Architecture and Epigenetic Memory
Max Planck Institute for Immunobiology and Epigenetics
Freiburg, Germany
Associate Editor
Genome Architecture and Epigenetic Memory
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Genome Architecture and Epigenetic Memory
Ludwig Maximilian University of Munich
Munich, Germany
Associate Editor
Genome Architecture and Epigenetic Memory
Columbia University
New York City, United States
Associate Editor
Genome Architecture and Epigenetic Memory