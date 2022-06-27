edoardo pasolli
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Specialty Chief Editor
Metagenomics
University of Trento
Trento, Italy
Associate Editor
Metagenomics
Section of Innovation Biomedicine - Oncology Area, Department of Engineering for Innovation Medicine, University of Verona
Verona, Italy
Associate Editor
Metagenomics
Institute of Molecular Genetics and Genetic Engineering, University of Belgrade
Belgrade, Serbia
Associate Editor
Metagenomics
University of Southern California
Los Angeles, United States
Associate Editor
Metagenomics
Quadram Institute
Norwich, United Kingdom
Associate Editor
Metagenomics