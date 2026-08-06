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Original Research

Published on 10 Jul 2026

Patient pathways to PrEP persistence: a qualitative resilience-focused journey mapping study with cisgender Black and Latino men who have sex with men and clinical PrEP staff at a federally qualified health center

in Person-Centered Health and Care Systems

  • Steven Meanley
  • Emily A. Arnold
  • Louis Listerud
  • Tyler Burgese
  • Alana Richards
  • Blake Kosciow
  • Emily Hiserodt
  • Amelia Parchment
  • Danielle Rocha
  • José A. Bauermeister
Frontiers in Health Services
doi 10.3389/frhs.2026.1794839
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