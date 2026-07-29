Review
Accepted on 29 Jul 2026
Cover Crops as Multifunctional Ecological Regulators in Organic Crop Production Systems
in Crop Management
Frontiers in Horticulture
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Review
Accepted on 29 Jul 2026
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Published on 30 Jun 2026
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Published on 26 May 2026
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Hypothesis and Theory
Published on 09 Mar 2023
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