francesco di gioia
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Specialty Chief Editor
Crop Management
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Crop Management
University of Foggia
Foggia, Italy
Associate Editor
Crop Management
Department of Agricultural, Food and Forestry Sciences, University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Crop Management
University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Crop Management
University of Bonn
Bonn, Germany
Associate Editor
Crop Management
University of Pristina
Mitrovica, Serbia
Associate Editor
Crop Management
University of Molise
Campobasso, Italy
Associate Editor
Crop Management
University of Limpopo
Sovenga, South Africa
Associate Editor
Crop Management
University of Thessaly
Volos, Greece
Associate Editor
Crop Management
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Associate Editor
Crop Management
Atatürk University
Erzurum, Türkiye
Associate Editor
Crop Management