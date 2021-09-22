jae kun shim
University of Maryland, College Park
College Park, United States
Specialty Chief Editor
Sensory Perceptual Neuroscience
Massachusetts General Hospital
Boston, United States
Associate Editor
Sensory Perceptual Neuroscience
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
Paris, France
Associate Editor
Sensory Perceptual Neuroscience
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne
Lausanne, Switzerland
Associate Editor
Sensory Perceptual Neuroscience
Radboud University
Nijmegen, Netherlands
Associate Editor
Sensory Perceptual Neuroscience
University of Tübingen
Tübingen, Germany
Associate Editor
Sensory Perceptual Neuroscience
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Sensory Perceptual Neuroscience
Washington University in St. Louis
St. Louis, United States
Associate Editor
Sensory Perceptual Neuroscience
Alder Hey Children's NHS Foundation Trust
Liverpool, United Kingdom
Associate Editor
Sensory Perceptual Neuroscience
Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
Associate Editor
Sensory Perceptual Neuroscience
The University of Auckland
Auckland, New Zealand
Associate Editor
Sensory Perceptual Neuroscience
La Trobe University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Sensory Perceptual Neuroscience
Purdue University
West Lafayette, United States
Associate Editor
Sensory Perceptual Neuroscience
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Sensory Perceptual Neuroscience
Federal University of Paraíba
João Pessoa, Brazil
Associate Editor
Sensory Perceptual Neuroscience
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Sensory Perceptual Neuroscience