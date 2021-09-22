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Law and Neuroscience: Justice as a Challenge for Neurorights, Neurolaw, Forensic Psychology, and Neurovictimology - Volume III
- Eric García-López
- Colleen M. Berryessa
- Cristina Nombela Otero
- SASHA DAVENPORT
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