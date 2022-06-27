luciano agostini
Federal University of Pelotas
Pelotas, Brazil
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Federal University of Pelotas
Pelotas, Brazil
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University of Lisbon
Lisbon, Portugal
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Institute of Computer Science, Romanian Academy
iassy, Romania
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Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
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Télécom ParisTech
Paris, France
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University of Coimbra
Coimbra, Portugal
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Anhui University
Hefei, China
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University North
Koprivnica, Croatia
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National School of Telecommunications and ICT
Oran, Algeria
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Eskisehir Technical University
Eskisehir, Türkiye
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Politecnico di Bari
Bari, Italy
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Stanford University
Stanford, United States
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University of Cagliari
Cagliari, Italy
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Johnson & Johnson (United States)
Bridgewater, United States
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Jiangsu University
Zhenjiang, China
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Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
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