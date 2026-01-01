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Advances and challenges in reverse vaccinology: From genomics to next-generation vaccines
- Rekha Khandia
- Tiratha Raj Singh
- Mohit Kamthania
- Brigitte VANNIER
- Pedro A Reche
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