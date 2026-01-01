audrey michèle darnaude
UMR9190 Centre Pour la Biodiversité Marine, l'exploitation et la Conservation (MARBEC)
Sete, France
Specialty Chief Editor
Marine Biology and Evolution
UMR9190 Centre Pour la Biodiversité Marine, l'exploitation et la Conservation (MARBEC)
Sete, France
Specialty Chief Editor
Marine Biology and Evolution
Institute of Marine Sciences of Andalusia, Spanish National Research Council (CSIC)
Puerto Real, Spain
Specialty Chief Editor
Marine Biology and Evolution
University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Specialty Chief Editor
Marine Biology and Evolution
Center for Marine and Environmental Sciences (MARE)
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Marine Biology and Evolution
Institute of Marine Biology, Biotechnology and Aquaculture, Hellenic Centre for Marine Research (HCMR)
Heraklion, Greece
Associate Editor
Marine Biology and Evolution
King Abdullah University of Science and Technology
Thuwal, Saudi Arabia
Associate Editor
Marine Biology and Evolution
National Scientific and Technical Research Council (CONICET)
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Marine Biology and Evolution
University of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Marine Biology and Evolution
University of A Coruña
A Coruña, Spain
Associate Editor
Marine Biology and Evolution
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Marine Biology and Evolution
Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI)
Bremerhaven, Germany
Associate Editor
Marine Biology and Evolution
Indian Institute of Science Education and Research Kolkata
Kolkata, India
Associate Editor
Marine Biology and Evolution
University Institute of Marine Research, University of Cádiz
Cádiz, Spain
Associate Editor
Marine Biology and Evolution
Fordham University
New York City, United States
Associate Editor
Marine Biology and Evolution
William & Mary's Virginia Institute of Marine Science, College of William & Mary
Gloucester Point, United States
Associate Editor
Marine Biology and Evolution
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Marine Biology and Evolution