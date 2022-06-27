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From Experimental Body Representation to Clinical Practice: Translating Body Swap Illusions into Medicine
- Sara Ventura
- Giulia Corno
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