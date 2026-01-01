chunxue bai
Zhongshan Hospital, Fudan University
Shanghai, China
Specialty Chief Editor
Respiratory Medicine
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Associate Editor
Respiratory Medicine
Temple University
Philadelphia, United States
Associate Editor
Respiratory Medicine
Department of Cardiac, Thoracic and Vascular Sciences, School of Medicine and Surgery, University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Respiratory Medicine
National Institute of Research in Tuberculosis (ICMR)
Chennai, India
Associate Editor
Respiratory Medicine
All India Institute of Medical Sciences
New Delhi, India
Associate Editor
Respiratory Medicine
Department of Cardiac, Thoracic, Vascular Sciences and Public Health
Padova, Italy
Associate Editor
Respiratory Medicine
University Hospital Zürich
Zurich, Switzerland
Associate Editor
Respiratory Medicine
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Respiratory Medicine
Marche Polytechnic University
Ancona, Italy
Associate Editor
Respiratory Medicine
National Institute of Respiratory Diseases-Mexico (INER)
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Respiratory Medicine
University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Respiratory Medicine
Faculty of Medicine, University of Medicine and Pharmacy of Craiova
Craiova, Romania
Associate Editor
Respiratory Medicine
University of Trieste
Trieste, Italy
Associate Editor
Respiratory Medicine
University of Parma
Parma, Italy
Associate Editor
Respiratory Medicine