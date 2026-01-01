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Artificial Intelligence and Precision Medicine in Respiratory and Critical Care: From Data-Driven Diagnostics to Clinical Translation
- Jan Bakker
- Payam Tabarsi
- Seyed MohammadReza Hashemian
- Atefeh Abedini
- Arzu Topeli
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