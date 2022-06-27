idan segev
Hebrew University of Jerusalem
Jerusalem, Israel
Field Chief Editor
Frontiers in Neuroscience
International School for Advanced Studies (SISSA)
Trieste, Italy
Specialty Chief Editor
Neural Technology
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Neuropharmacology
Laboratory of Molecular Neurobiology Institute of Biomedical Research (BIOMED) Pontifical Catholic University of Argentina (UCA) - Scientific and Technological Research Council of Argentina (CONICET)
C1107 AAZ Buenos Aires, Argentina
Specialty Chief Editor
Neuroscience Methods and Techniques
VA Boston Healthcare System, Veterans Health Administration, United States Department of Veterans Affairs
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Sleep and Circadian Rhythms
University of Turin
Turin, Italy
Specialty Chief Editor
Developmental and Regenerative Neuroscience
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Specialty Chief Editor
Autonomic Neuroscience
VA Boston Healthcare System, Veterans Health Administration, United States Department of Veterans Affairs
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Sleep and Circadian Rhythms
Georgetown University
Washington, United States
Specialty Chief Editor
Neurodegeneration
Center for Translational Research in Neuroimaging and Data Science, Georgia State University
Atlanta, United States
Specialty Chief Editor
Brain Imaging Methods
Washington University in St. Louis
St. Louis, United States
Specialty Chief Editor
Neuromorphic Engineering
University of Genoa
Genoa, Italy
Specialty Chief Editor
Neuroprosthetics
Baylor College of Medicine
Houston, United States
Specialty Chief Editor
Neurogenomics
University of Ferrara
Ferrara, Italy
Specialty Chief Editor
Neurogenomics
University of Alberta
Edmonton, Canada
Specialty Chief Editor
Gut-Brain Axis