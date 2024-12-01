annalisa terranegra
Sidra Medicine
Doha, Qatar
Specialty Chief Editor
Nutrigenomics and Precision Nutrition
University of the Aegean
Mytilene, Greece
Associate Editor
Nutrigenomics and Precision Nutrition
Federal University of Santa Maria
Santa Maria, Brazil
Associate Editor
Nutrigenomics and Precision Nutrition
School of Medicine Sciences, University of Campinas - Unicamp
Campinas, Brazil
Associate Editor
Nutrigenomics and Precision Nutrition
The University of Newcastle
Callaghan, Australia
Associate Editor
Nutrigenomics and Precision Nutrition
University of Camerino
Camerino, Italy
Associate Editor
Nutrigenomics and Precision Nutrition
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Nutrigenomics and Precision Nutrition
St. Jude Children's Research Hospital
Memphis, United States
Associate Editor
Nutrigenomics and Precision Nutrition
Council for Agricultural Research and Agricultural Economy Analysis | CREA
Rome, Italy
Associate Editor
Nutrigenomics and Precision Nutrition
South Dakota State University
Brookings, United States
Associate Editor
Nutrigenomics and Precision Nutrition
TruDiagnostic Inc.
Lexington, United States
Associate Editor
Nutrigenomics and Precision Nutrition
University of Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Nutrigenomics and Precision Nutrition
School of Pharmacy, University of Camerino
Camerino, Italy
Associate Editor
Nutrigenomics and Precision Nutrition
Gaikwad Steroidomics Laboratory
Davis, United States
Associate Editor
Nutrigenomics and Precision Nutrition
Instituto de la Grasa Departamento de Fitoquimica de los Alimentos
Seville, Spain
Associate Editor
Nutrigenomics and Precision Nutrition
University of Arkansas
Fayetteville, United States
Associate Editor
Nutrigenomics and Precision Nutrition