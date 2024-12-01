stefanos tyrovolas
Center for the Study of Chronic Illness and Disability, College of Health and Human Services, George Mason University
Fairfax, United States
Specialty Chief Editor
Nutrition, Aging and Longevity
National Institute of Genomic Medicine (INMEGEN)
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Nutrition, Aging and Longevity
Nutrigenomics and Nutrigenetics Laboratory, National Institute of Genomic Medicine (INMEGEN)
México City, Mexico
Associate Editor
Nutrition, Aging and Longevity
Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo AC. (CONACyT). Culiacan Sinaloa Mexico
Culiacán, Mexico
Associate Editor
Nutrition, Aging and Longevity
Department of Food Science and Nutrition, School of Environment, University of the Aegean
Myrina, Greece
Associate Editor
Nutrition, Aging and Longevity
National Polytechnic Institute (IPN)
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Nutrition, Aging and Longevity
Tung Wah College
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Nutrition, Aging and Longevity
Bengbu Medical University
Bengbu, China
Associate Editor
Nutrition, Aging and Longevity
Hong Kong Polytechnic University
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Nutrition, Aging and Longevity
Hong Kong Polytechnic University
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Nutrition, Aging and Longevity
Universidad Pablo de Olavide
Sevilla, Spain
Associate Editor
Nutrition, Aging and Longevity
Autonomous University of Queretaro
Santiago de Querétaro, Mexico
Associate Editor
Nutrition, Aging and Longevity
National Institute of Public Health (Mexico)
Cuernavaca, Mexico
Associate Editor
Nutrition, Aging and Longevity
Institute of Cellular Physiology, National Autonomous University of Mexico
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Nutrition, Aging and Longevity
Higher School of Medicine, National Polytechnic Institute
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Nutrition, Aging and Longevity
Harokopio University
Kallithea, Greece
Associate Editor
Nutrition, Aging and Longevity