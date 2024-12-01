kasim abdulai
University of Cape Coast
Cape Coast, Ghana
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Nutrition, Obesity and Dietetics
University of Cape Coast
Cape Coast, Ghana
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Nutrition, Obesity and Dietetics
Kahramanmaraş Istiklal University
Kahramanmaraş, Türkiye
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Nutrition, Obesity and Dietetics
Dr. Reddy's Laboratories (India)
Hyderabad, India
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Nutrition, Obesity and Dietetics
Centro de Investigación de la Biodiversidad y Cambio Climático, Universidad Tecnológica Indoamérica
Quito, Ecuador
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Nutrition, Obesity and Dietetics
Wroclaw University of Health and Sport Sciences
Wroclaw, Poland
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Nutrition, Obesity and Dietetics
ESPOL Polytechnic University
Guayaquil, Ecuador
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Nutrition, Obesity and Dietetics
Ondokuz Mayis University
Samsun, Türkiye
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Nutrition, Obesity and Dietetics
Federico II University Hospital
Naples, Italy
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Nutrition, Obesity and Dietetics
Nutricionista hospitalar e clínica
Belo Horizonte, Brazil
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Nutrition, Obesity and Dietetics
Sanatorio Allende de Córdoba
Cordoba, Argentina
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Nutrition, Obesity and Dietetics
The University of Jordan
Aljubeiha, Jordan
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Nutrition, Obesity and Dietetics
University of Gothenburg
Gothenburg, Sweden
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Nutrition, Obesity and Dietetics
Akdeniz University
Antalya, Türkiye
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Nutrition, Obesity and Dietetics
YALE NEWHAVEN HOSPITAL
NewHaven, United States
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Nutrition, Obesity and Dietetics
GITAM School of Science, GITAM (Deemed to be university)
Bengaluru, India
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Nutrition, Obesity and Dietetics
Women & Infants Hospital of Rhode Island
Providence, United States
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Nutrition, Obesity and Dietetics