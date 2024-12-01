evelyn frias-toral
Catholic University of Santiago de Guayaquil
Guayaquil, Ecuador
Specialty Chief Editor
Nutrition, Obesity and Dietetics
Università telematica San Raffaele
Rome, Italy
Associate Editor
Nutrition, Obesity and Dietetics
Universidad de la República
Montevideo, Uruguay
Associate Editor
Nutrition, Obesity and Dietetics
Centro Colombiano de Nutricion Integral
Bogotá, Colombia
Associate Editor
Nutrition, Obesity and Dietetics
Goiano Federal Institute (IFGOIANO)
Goiania, Brazil
Associate Editor
Nutrition, Obesity and Dietetics
Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy
Iași, Romania
Associate Editor
Nutrition, Obesity and Dietetics
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Nutrition, Obesity and Dietetics
Federal University of Pelotas
Pelotas, Brazil
Associate Editor
Nutrition, Obesity and Dietetics
University of Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Nutrition, Obesity and Dietetics
Institute of Endotypes in Oncology, Metabolism and Immunology "Gaetano Salvatore" (IEOMI) of National Research Council (CNR)
Naples, Italy
Associate Editor
Nutrition, Obesity and Dietetics
Centre for Interdisciplinary Research in Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Lisbon
Lisboa, Portugal
Associate Editor
Nutrition, Obesity and Dietetics
Gastro Obeso Center
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Nutrition, Obesity and Dietetics
Department of Medicine, Surgery and Dentistry, University of Salerno
Baronissi, Italy
Associate Editor
Nutrition, Obesity and Dietetics
Italian Auxological Institute (IRCCS)
Milan, Italy
Associate Editor
Nutrition, Obesity and Dietetics
University of Science, Arts and Technology
Olveston, Montserrat
Associate Editor
Nutrition, Obesity and Dietetics
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Nutrition, Obesity and Dietetics