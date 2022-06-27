Skip to main content
Frontiers in
Oncology
About us
About us
Who we are
Mission and values
History
Leadership
Awards
Impact and progress
Frontiers' impact
Our annual reports
Thought leadership
Researcher perspectives
Publishing model
How we publish
Open access
Quality and research integrity
Peer review
Technology and platforms
Research Topics
Publish your data with FAIR²
Fee policy
Services
Societies
National consortia
Institutional partnerships
Collaborators
More from Frontiers
Frontiers Forum
Frontiers Planet Prize
Press office
Sustainability
Career opportunities
Contact us
All journals
All articles
Submit manuscript
Submit data
Search
Frontiers in
Oncology
Sections
Sections
Bone and Soft Tissue Cancers
Breast Cancer
Cancer Cell Signaling
Cancer Epidemiology and Prevention
Cancer Genetics
Cancer Imaging and Image-directed Interventions
Cancer Immunity and Immunotherapy
Cancer Metabolism
Cancer Molecular Targets and Therapeutics
Gastrointestinal Cancers: Colorectal Cancer
Gastrointestinal Cancers: Gastric and Esophageal Cancers
Gastrointestinal Cancers: Hepato Pancreatic Biliary Cancers
Genitourinary Oncology
Gynecological Oncology
Head and Neck Cancer
Hematologic Malignancies
Molecular and Cellular Oncology
Neuro-Oncology and Neurosurgical Oncology
Pediatric Oncology
Pharmacology of Anti-Cancer Drugs
Radiation Oncology
Skin Cancer
Surgical Oncology
Thoracic Oncology
Articles
Research Topics
Editorial board
About journal
About journal
Scope
Field chief editors
Mission and scope
Facts
Journal sections
Open access statement
Copyright statement
Quality
For authors
Why submit?
Article types
Author guidelines
Editor guidelines
Publishing fees
Submission checklist
Contact editorial office
About us
About us
Who we are
Mission and values
History
Leadership
Awards
Impact and progress
Frontiers' impact
Our annual reports
Thought leadership
Researcher perspectives
Publishing model
How we publish
Open access
Quality and research integrity
Peer review
Technology and platforms
Research Topics
Publish your data with FAIR²
Fee policy
Services
Societies
National consortia
Institutional partnerships
Collaborators
More from Frontiers
Frontiers Forum
Frontiers Planet Prize
Press office
Sustainability
Career opportunities
Contact us
All journals
All articles
Submit manuscript
Submit data
Frontiers in
Oncology
Sections
Sections
Bone and Soft Tissue Cancers
Breast Cancer
Cancer Cell Signaling
Cancer Epidemiology and Prevention
Cancer Genetics
Cancer Imaging and Image-directed Interventions
Cancer Immunity and Immunotherapy
Cancer Metabolism
Cancer Molecular Targets and Therapeutics
Gastrointestinal Cancers: Colorectal Cancer
Gastrointestinal Cancers: Gastric and Esophageal Cancers
Gastrointestinal Cancers: Hepato Pancreatic Biliary Cancers
Genitourinary Oncology
Gynecological Oncology
Head and Neck Cancer
Hematologic Malignancies
Molecular and Cellular Oncology
Neuro-Oncology and Neurosurgical Oncology
Pediatric Oncology
Pharmacology of Anti-Cancer Drugs
Radiation Oncology
Skin Cancer
Surgical Oncology
Thoracic Oncology
Articles
Research Topics
Editorial board
About journal
About journal
Scope
Field chief editors
Mission and scope
Facts
Journal sections
Open access statement
Copyright statement
Quality
For authors
Why submit?
Article types
Author guidelines
Editor guidelines
Publishing fees
Submission checklist
Contact editorial office
Frontiers in
Oncology
Sections
Sections
Bone and Soft Tissue Cancers
Breast Cancer
Cancer Cell Signaling
Cancer Epidemiology and Prevention
Cancer Genetics
Cancer Imaging and Image-directed Interventions
Cancer Immunity and Immunotherapy
Cancer Metabolism
Cancer Molecular Targets and Therapeutics
Gastrointestinal Cancers: Colorectal Cancer
Gastrointestinal Cancers: Gastric and Esophageal Cancers
Gastrointestinal Cancers: Hepato Pancreatic Biliary Cancers
Genitourinary Oncology
Gynecological Oncology
Head and Neck Cancer
Hematologic Malignancies
Molecular and Cellular Oncology
Neuro-Oncology and Neurosurgical Oncology
Pediatric Oncology
Pharmacology of Anti-Cancer Drugs
Radiation Oncology
Skin Cancer
Surgical Oncology
Thoracic Oncology
Articles
Research Topics
Editorial board
About journal
About journal
Scope
Field chief editors
Mission and scope
Facts
Journal sections
Open access statement
Copyright statement
Quality
For authors
Why submit?
Article types
Author guidelines
Editor guidelines
Publishing fees
Submission checklist
Contact editorial office
Submit manuscript
Submit data
Search
Frontiers in Oncology
Bone and Soft Tissue Cancers
Articles
Type at least 3 characters
0 articles
Type
null
Type
No matches to your query could be found. Try another search term.
All types
Date
Part of Research Topics
null
Part of Research Topics
No matches to your query could be found. Try another search term.
All results
Part of a research topic
Not part of a research topic
Clear all
Filters
articles
No matches to your query could be found. Try another search term.