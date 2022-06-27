alessandro de vita
Scientific Institute of Romagna for the Study and Treatment of Tumors (IRCCS)
Meldola, Italy
Specialty Chief Editor
Bone and Soft Tissue Cancers
Rizzoli Orthopedic Institute (IRCCS)
Bologna, Italy
Associate Editor
Bone and Soft Tissue Cancers
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Bone and Soft Tissue Cancers
Centre Léon Bérard
Lyon, France
Associate Editor
Bone and Soft Tissue Cancers
Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University
Plzen, Czechia
Associate Editor
Bone and Soft Tissue Cancers
Royal Marsden Hospital
London, United Kingdom
Associate Editor
Bone and Soft Tissue Cancers
The University of Texas Health Science Center at San Antonio
San Antonio, United States
Associate Editor
Bone and Soft Tissue Cancers
Johns Hopkins Medicine, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Bone and Soft Tissue Cancers
Scientific Institute of Romagna for the Study and Treatment of Tumors (IRCCS)
Meldola, Italy
Associate Editor
Bone and Soft Tissue Cancers
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Bone and Soft Tissue Cancers
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata
Rome, Italy
Associate Editor
Bone and Soft Tissue Cancers
IRST
Meldola, Italy
Associate Editor
Bone and Soft Tissue Cancers
Hadassah Medical Organization (HMO)
Jerusalem, Israel
Associate Editor
Bone and Soft Tissue Cancers