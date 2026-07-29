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Oakland University
Rochester, United States
Specialty Chief Editor
Organizational Justice, Diversity, Equity, Inclusion, and Belonging
EBS University of Business and Law
Oestrich-Winkel, Germany
Associate Editor
Organizational Justice, Diversity and Equity
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Associate Editor
Organizational Justice, Diversity and Equity
Guido Carli Free International University for Social Studies
Rome, Italy
Associate Editor
Organizational Justice, Diversity, Equity, Inclusion, and Belonging