birgit knoechel
Center for Health Outcomes and Population Equity, Huntsman Cancer Institute, School of Medicine, The University of Utah
Salt Lake City, United States
Specialty Chief Editor
Pediatric Hematology and Hematological Malignancies
Keck School of Medicine, University of Southern California
Los Angeles, United States
Associate Editor
Pediatric Hematology and Hematological Malignancies
University of Texas Southwestern Medical Center
Dallas, United States
Associate Editor
Pediatric Hematology and Hematological Malignancies
Feinberg School of Medicine, Northwestern University
Chicago, United States
Associate Editor
Pediatric Hematology and Hematological Malignancies
Department of Women, Children And General and Specialist Surgery, University of Campania Luigi Vanvitelli
Naples, Italy
Associate Editor
Pediatric Hematology and Hematological Malignancies
Department of Medicine and Surgery, University of Milano Bicocca
Monza, Italy
Associate Editor
Pediatric Hematology and Hematological Malignancies
University Hospital of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Pediatric Hematology and Hematological Malignancies
Cleveland Clinic
Cleveland, United States
Associate Editor
Pediatric Hematology and Hematological Malignancies
The University of Utah
Salt Lake City, United States
Associate Editor
Pediatric Hematology and Hematological Malignancies
Juliane Marie Centre, Rigshospitalet
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Pediatric Hematology and Hematological Malignancies
Princess Maxima Center for Pediatric Oncology
Utrecht, Netherlands
Associate Editor
Pediatric Hematology and Hematological Malignancies
St. Jude Children's Research Hospital
Memphis, United States
Associate Editor
Pediatric Hematology and Hematological Malignancies
Ehime University
Matsuyama, Japan
Associate Editor
Pediatric Hematology and Hematological Malignancies
Seoul National University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Pediatric Hematology and Hematological Malignancies
University of Arizona
Tucson, United States
Associate Editor
Pediatric Hematology and Hematological Malignancies
Children's Hospital of Los Angeles
Los Angeles, United States
Associate Editor
Pediatric Hematology and Hematological Malignancies