marcos alonso-garcía
Dirección General de Salud Pública
Madrid, Spain
Community Reviewer
Pharmacoeconomics, Drug Access and Value Assessment
Dirección General de Salud Pública
Madrid, Spain
Community Reviewer
Pharmacoeconomics, Drug Access and Value Assessment
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
Governador Valadares, Brazil
Community Reviewer
Pharmacoeconomics, Drug Access and Value Assessment
Dr. Flume GmbH
Dortmund, Germany
Community Reviewer
Pharmacoeconomics, Drug Access and Value Assessment
University of Catania
Catania, Italy
Community Reviewer
Pharmacoeconomics, Drug Access and Value Assessment
Aetion (United States)
New York, United States
Community Reviewer
Pharmacoeconomics, Drug Access and Value Assessment
AstraZeneca (United States)
Wilmington, United States
Community Reviewer
Pharmacoeconomics, Drug Access and Value Assessment