filippo drago
Department of Biomedical and Biotechnological Sciences, University of Catania
Catania, Italy
Specialty Chief Editor
Pharmacoeconomics, Drug Access and Value Assessment
Universita Carlo Cattaneo Scuola di Economia e Management
Castellanza, Italy
Associate Editor
Pharmacoeconomics, Drug Access and Value Assessment
Catholic University of the Sacred Heart, Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Pharmacoeconomics, Drug Access and Value Assessment
University of Catania
Catania, Italy
Associate Editor
Pharmacoeconomics, Drug Access and Value Assessment
Université de Strasbourg
Strasbourg, France
Associate Editor
Pharmacoeconomics, Drug Access and Value Assessment
LUISS Business School
Rome, Italy
Associate Editor
Pharmacoeconomics, Drug Access and Value Assessment
Sandoz Inc.
Princeton, United States
Associate Editor
Pharmacoeconomics, Drug Access and Value Assessment
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Pharmacoeconomics, Drug Access and Value Assessment
Medical University of Warsaw
Warsaw, Poland
Associate Editor
Pharmacoeconomics, Drug Access and Value Assessment
Autonomous University of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Pharmacoeconomics, Drug Access and Value Assessment
Kore University of Enna
Enna, Italy
Associate Editor
Pharmacoeconomics, Drug Access and Value Assessment
HiTT
Barcelona, Spain
Associate Editor
Pharmacoeconomics, Drug Access and Value Assessment
Faculty of Health Sciences, University of Malta
Msida, Malta
Associate Editor
Pharmacoeconomics, Drug Access and Value Assessment