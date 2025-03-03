Original Research
Published on 03 Mar 2025
Large first hyperpolarizability of the Au@Ag core-shell nanoparticles as compared to the corresponding alloyed nanoparticles resulting from laser annealing
in Plasmonics
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Original Research
Published on 03 Mar 2025
in Plasmonics
Editorial
Published on 24 Aug 2023
in Plasmonics
Original Research
Published on 30 Jun 2023
in Plasmonics
Mini Review
Published on 27 Jun 2023
in Plasmonics
Original Research
Published on 16 Jun 2023
in Plasmonics
Original Research
Published on 14 Jun 2023
in Plasmonics
Original Research
Published on 28 Apr 2023
in Plasmonics
Mini Review
Published on 13 Apr 2023
in Plasmonics
Mini Review
Published on 17 Aug 2022
in Plasmonics
Specialty Grand Challenge
Published on 17 Aug 2022
in Plasmonics
Specialty Grand Challenge
Published on 30 Nov 2020
in Plasmonics